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Baba Mesleği Çakmak Tamirciliği 58 Yıldır Sürüyor

Baba Mesleği Çakmak Tamirciliği 58 Yıldır Sürüyor
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Sakarya'da 68 yaşındaki Necdet Konuk, baba mesleği çakmak tamirciliğini 58 yıldır sürdürüyor. Ucuz çakmak üretimi ve çırak yetiştirme eksikliği nedeniyle mesleğin geleceğinden endişeli.

Sakarya'da baba mesleğini yapmak için üniversiteden ayrılan 68 yaşındaki Necdet Konuk, 58 yıldır çakmak tamirciliği yapıyor.

Sakarya'da yaşayan Necdet Konuk, 10 yaşında babasının yanında başladığı çakmak tamirciliğini 58 yıldır sürdürüyor. Baba mesleği için üniversiteden ayrılan Konuk, Adapazarı ilçesindeki Tarihi Uzun Çarşı'daki 4 metrekarelik dükkanda çakmak tamirciliği yapıyor. Parçalarının temini sonrasında tamir edemeyeceği çakmağın olmadığını kaydeden Konuk, ucuz çakmak üretiminin artması neticesinde mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını aktardı.

"Sakarya'da bu mesleği sürdüren tek kişi olduğumun kanısındayım"

Mesleklerinin artık bitme noktasına geldiğini belirten Konuk, "58 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleğini Uzun Çarşı'nın farklı adreslerinde yapmaktayım. Sakarya'da bu mesleği sürdüren tek kişi olduğumun kanısındayım. Mesleğimizde şu an çırak yetişmiyor. Mesleğime 10 yaşımda başladım. Babam çakmak tamircisi olduğu için ben de okul çıkışları yanına giderdim. Heves ettiğim için babamdan sonra bu mesleği ben yaptım. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Yapamayacağım çakmak olmadığını düşünüyorum. Parçaları olması şartıyla" dedi.

"Bu mesleğin gelecekte yapılamasını zor görüyorum"

Çırak yetişme hususuna değinen Konuk, "Herkes çocuklarını okutmak istiyor. Bizim mesleğimiz dışında terzilik ve saatçilik gibi mesleklerde de çırak sıkıntısı var. Büyüklerimizin çocukları okutmaları dışında çocukların boş vakitlerinde bizim gibi küçük mesleklere yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu mesleğin gelecekte yapılamasını zor görüyorum" diye konuştu.

"Teknolojinin gelişmesi ve ucuz çakmak üretiminin artması bizim işlerimizi çok etkiledi"

Ucuz çakmak üretiminin mesleğini etkilediğini aktaran Konuk, "Teknolojinin gelişmesi ve ucuz çakmak üretiminin artması bizim işlerimizi çok etkiledi. Şu an 10-15 TL arası çakmaklar satılıyor. Bizim gibi kaliteli çakmak yapan kişiler olmadığı için insanlar ucuz çakmak almayı tercih ediyor. Çakmak tamir fiyatlarımız çakmak çeşitlerine göre değişiyor. Büfelerde 10-15 TL'ye satılan çakmaklar var. Bu tarz çakmaklar tamir edilecek tarzda değiller. Ben daha çok kaliteli ve antika çakmaklar tamir etmeyi tercih ediyorum. Onlar sayesinde ayakta durmaya çalışıyorum. Gençler daha çok benzinli çakmaklar tercih ediyor. Eski çeşit çakmaklara ilgi var. Yeni nesil babasından veya dedesinden kalma saatlere merak sarıyorlar" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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