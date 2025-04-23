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Baba-Kızın Unutulmaz Dans Gösterisi

Baba-Kızın Unutulmaz Dans Gösterisi
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Bursa'da 23 Nisan kutlamalarında özel eğitim sınıfında öğrenim gören bir öğrencinin babası, kızının performansı sırasında ona destek vererek duygusal anlara imza attı. Baba-kızın sahnede birlikte yer aldığı gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına sahne olan Abdurrahman Vardar İlkokulu'nda, özel eğitim sınıfında öğrenim gören bir öğrencinin babası, izleyenleri duygulandıran anlara imza attı. Kutlamalar sırasında sahneye çıkan küçük kız, performansı boyunca babasının desteğiyle yalnız bırakılmadı.

Özel eğitim sınıfında okuyan minik öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı gösteriyi sergilerken en büyük destekçisi babası oldu. Kızının elini bir an olsun bırakmayan baba, onunla birlikte sahnede yer aldı. Baba-kızın bu samimi ve sevgi dolu anları, izleyen veliler ve öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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