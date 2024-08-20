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Baba, İznik'te oğluna böbreğini verdi

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Bursa'nın İznik ilçesinde 50 yıllık yerel gazetenin sahiplerinden Ertan Tetik, 2.5 aydır hastanede tedavi gören ve 2 böbreği de iflas eden 21 yaşındaki oğluna böbreğini verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 50 yıllık yerel gazetenin sahiplerinden Ertan Tetik, 2.5 aydır hastanede tedavi gören ve 2 böbreği de iflas eden 21 yaşındaki oğluna böbreğini verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 50 yıllık İznik Gazetesi'nin sahiplerinden ve basın kartı sahibi 2 çocuk babası Ertan Tetik'in üniversite son sınıf öğrencisi oğlu Mert Tetik (21) 2.5 aydır hastanede böbreklerinden tedavi görüyordu. 2 böbreği de iflas eden Tetik'in böbrek nakline ihtiyacı vardı. Babası Ertan Tetik'in böbreği uyum sağladı ve bugün özel bir hastanede nakil gerçekleşti. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İznik bursa Baba Yerel Sağlık Güncel Haberler

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