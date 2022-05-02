Baba Halisdemir'den 15 Temmuz kahramanı oğlunun kabrine ziyaret - Haberler

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Baba Halisdemir'den 15 Temmuz kahramanı oğlunun kabrine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Baba Halisdemir'den 15 Temmuz kahramanı oğlunun kabrine ziyaret

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

NİĞDE (İHA) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde Ramazan Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine gelen çok sayıda ziyaretçi, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir de oğlunun kabri başında dua etti. Oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Halisdemir, "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Allah gani gani rahmet eylesin, oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu. Vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım" dedi.

Çocuklarıyla Manisa'dan gelerek şehidin kabrini ziyaret eden Murat Turgut, "Ömer ağabeyim gibi Fethi Sekinler ve ismini sayamadığım birçok şehitlerimiz olduğu sürece Türk milletinin her zaman bayrağımız dalgalanacaktır, ezanlarımız minarelerde yükselecektir. Çok şükür böyle evlatlar yetiştirecek analar babalar mevcut. Allah öyle evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Allah'ım bizlere de şehadeti nasip eder inşallah" diye konuştu. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Niğde, Şehit, Yerel, Haberler

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