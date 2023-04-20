B40 Balkan Şehirleri Ağı Sanal Çalışma Grubu'nun Toplantıları Tekirdağ Büyükşehir'in Katılımıyla Başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de üye olduğu B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın 2023 yılı sanal çalışma grubu toplantıları başladı.

Üye belediyelerin bölgenin geleceği için kapsayıcı, sürdürülebilir ve kalkınmaya dayalı çözümler üretmek için bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı olan B40 Balkan Şehirleri Ağı bünyesinde kurulan 4 çalışma grubunun ilk toplantısı, üye belediyelerin yetkililerinin katılımı ile çevrim içi olarak yapıldı.

'Yerel İklim Eylemi', 'Yerel Ekonomik ve Kültürel İşbirliği', 'Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm', 'Yerel Demokrasi ve Göç' ana başlıkları altında oluşturulan 4 adet sanal çalışma grubunun ilk toplantısı 'Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm' başlığında yapıldı. Üye belediyelerden ilgili personelin çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, şehirlerin sosyal, kültürel ve iktisadi iş birliklerini artırmaya ve birlikte uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler üretmeye yönelik görüş alışverişinde bulunuldu, bundan sonraki çalışmaların yol haritasının belirlenmesinde fikir birliğine varıldı.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE İÇİN ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

'Hackathon' projesi kapsamında öncelikle şehirlerin temel sorunlarının belirlenmesi görüşüldü, sonrasında ortak bir çözüm için bir etkinlik düzenlenmesi kararlaştırıldı. Doğal afetlere hazırlık konusunda dijital dönüşümün nasıl organize edilebileceği tartışılarak bu konuda üye belediyeler tarafından sunulan projeler masaya yatırıldı. Söz konusu proje kapsamında, doğal afetler ile ilgili şehirlere nasıl katkı sağlanabileceği görüşüldü. Data envanteri ve araç, personel, ekipman gibi konularda şehirler için bilgi altyapısının oluşturulmasına karar verildi. Olası bir afet durumunda B40'ın nasıl bir envantere sahip olduğu, nereden nasıl bir yardım geleceği ve bu verilere göre doğal afet anında uygulamaya konulacak bir afet planı oluşturulması planlandı.

İlişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"BALKAN ÜLKELERİYLE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ"

"Sahip olduğumuz imkan ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, ülkelerimizin ve kentlerimizin gelişimine ivme kazandırmak, çağdaş ve mutlu bir geleceği hep beraber inşa etmek tarihsel sorumluluğumuzdur. Tekirdağ, Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerimizde önemli bir merkez üssü olduğu gibi Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı durumundadır. Mavi gözlü kentimiz, güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, gelişmiş ulaşım ağı, lojistik yatırımları, üniversitesi ve turizmi ile gelişen ve yatırımcılara fırsatlar sunan bir metropoldür. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin ve bölgemizin gelişimine ve kalkınmasına ivme kazandırıyor ve ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Gerçekleştirilmekte olan B40 Balkan Şehirleri Ağı online toplantıları, iş birliğimizi güçlendireceği gibi yapacağımız ortak çalışmalar için önümüzde yeni ufuklar açacaktır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu toplantıların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki iş birliğimizin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyor, ülkemiz ve komşu Balkan ülkeleri için hayırlı olmasını diliyorum."

SANAL ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

'Yerel İklim Eylemi', 'Yerel Ekonomik ve Kültürel İşbirliği', 'Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm', 'Yerel Demokrasi ve Göç' ana başlıkları altında oluşturulan 4 adet sanal çalışma grubunun toplantıları, gelecek günlerde belirlenen planlama doğrultusunda sürdürülecek.