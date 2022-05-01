Aziziye'den sıra dışı bir etkinlik daha

Aziziye Belediyesi'ndeki sıra dışı etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, işçilerine yaptığı sürprizle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne adeta damgasını vurdu. Aziziye Belediyesi işçileriyle bir araya geldiği programa beraberindeki küçük bir sandıkla katılan Başkan Orhan, belediyenin en başarılı ve en çalışkan işçisini seçtiklerini, söz konusu işçiye ait bilgilerin de sandıkta muhafaza edildiğini söyledi. Belediye işçilerini sandığın etrafında toplayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, yılın en başarılı belediye işçisinin kim olduğunu merak eden çalışanlarından sandığın içine bakmalarını istedi. İçerisine yerleştirilen ayna sayesinde bakan herkesin kendisini gördüğü sandığı teker teker açan işçiler, Başkan Orhan'ın sürprizi karşısında adeta şaşkına döndü.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın talimatıyla organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği Ilıca'daki fen işleri şantiyesinde gerçekleştirildi. İftar yemeğinde bir araya geldiği çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan bayramlarını birlikte kutlayan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, konuşmasında bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Kurumdaki diğer yöneticilerle yaptığı istişareler, sicil dosyalarının takibi ve birim amirlerinin kanaatleri doğrultusunda Aziziye Belediyesi'nin en başarılı, en disiplinli ve en çalışkan işçisini seçtiğini belirten Başkan Orhan, bu işçinin kim olduğuna dair tüm bilgilerin yanında getirdiği sandığın içinde olduğunu söyledi.

'Sandığa bakan kendini gördü'

Meraklı bakışların üzerinde yoğunlaştığı sandıkta yılın işçisinin fotoğrafı, adı ve soyadının bulunduğunu dile getiren Orhan, bu işçinin kim olduğunu görmeleri için daha sonra tüm çalışanlarını sandığın başında topladı. İşçilerinden sandığın kapağını sırayla açarak içine bakmalarını ve yılın en başarılı işçisinin kim olduğunu kendi gözleriyle görmelerini isteyen Başkan Orhan, içerisine önceden ayna yerleştirilen sandıkla çalışanlarını başbaşa bıraktı. Kapağını açarak içine baktıkları aynalı sandıkta kendilerini gören işçiler, tepkileriyle birbirinden renkli görüntüler oluştururken, Başkan Orhan'ın sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

'İşçilerimizin hepsi başarılı'

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Her bir çalışanımız bizim için paha biçilemez bir değer" diyerek, "Çalışanlarımızdan herhangi birisini en başarılı işçi sıfatıyla seçmek mümkün değil, çünkü işçilerimizi birbirleriyle mukayese etmek dahi onlara büyük haksızlık olur. Çalışkanlıklarıyla, özverileriyle, iş ahlakı ve başarılarıyla onlar bizim en kıymetlilerimiz. Bu yüzden biz de bunu işçilerimize aynalı sandık sürprizimizle anlatmaya çalıştık. Sürpriz sandığımızda en başarılı ve en çalışkan işçimizin görüntüsü var dedik, aynalı sandığa bakan her işçimiz aynada kendi yüzünü gördü. Zaten ifade etmek istediğimiz tam da buydu. Çünkü bizim işçilerimizin hepsi çalışkan ve hepsi çok başarılı" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel