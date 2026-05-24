Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’ya geldi

Fenerbahçe’de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı’nda yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım’ın, dernek üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında özel uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım’ın, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü’nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Özel uçakla kente gelen Yıldırım, GAP Havalimanı’nda taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Aziz Yıldırım’ı havalimanında Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol karşıladı. Karşılama sırasında taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu görüldü.

HAVALİMANINDA YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşen karşılamada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım’a destek verdi. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanında yoğunluk oluştu. Seçim sürecinde çalışmalarını sürdüren Yıldırım’ın kentte gerçekleştireceği temasların Fenerbahçe camiası açısından önemli olduğu değerlendiriliyor. Şanlıurfa’daki program kapsamında dernek üyeleriyle bir araya gelmesi beklenen Aziz Yıldırım’ın seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Toplantının basına kapalı şekilde gerçekleştirileceği belirtilirken, Yıldırım’ın kulübün geleceğine yönelik projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

ŞANLIURFA’NIN ARDINDAN ROTASI MARDİN

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın Şanlıurfa’daki temaslarının ardından programına Mardin’de devam edeceği belirtildi. Bölgedeki taraftarlarla bir araya gelmesi planlanan Yıldırım’ın seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüreceği ifade edildi. Fenerbahçe’de yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının temasları dikkatle takip edilirken, Aziz Yıldırım’ın gerçekleştirdiği ziyaretlerin camiada büyük ilgi gördüğü kaydedildi. Şanlıurfa’daki program boyunca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım’ın kentteki temaslarının ardından Mardin’e hareket edeceği öğrenildi.

Haber: Ali Karademir

