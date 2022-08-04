Aziz Sancar Matematik ve Bilim Park'ında Kapsamlı Temizlik

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nda belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptı.

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte parkta, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri personeli çalışma gerçekleştirdi. Mobil yıkama araçlarıyla parkı yıkayan ekipler, oyun gruplarını ve dinlenme alanlarını temizleyerek ziyaretçilerin kullanımına sundu.

Başkan Atay'ın, Efeler'i eğitim turizminin merkezi haline getirme çalışmalarının ilk adımı olarak görülen Kemer Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Türkiye genelinden ve yurtdışından çok sayıda bilim meraklısının ziyaret ettiği park, Sezar Şifreleri, Hilbert Küpü gibi eğitici oyun gruplarıyla matematik ve bilimin eğlenirken öğrenilebileceği bir dünya oluşturuyor.