Azerbaycanlı yaşlı kadın üzerindeki ceketi depremzedelere bağışladı

Azerbaycan'da yaşlı bir kadın, depremzedeler için ailesiyle birlikte getirdiği yardımlara üzerinden çıkardığı ceketi de ekledi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Azerbaycanlılar, Türkiye'deki depremlerin ardından yaraların sarılması için adeta seferber oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, ailesiyle birlikte Türkiye'ye gönderilmek üzere yardım merkezine bağışta bulunan yaşlı bir kadının üstündeki ceketi de çıkararak teslim ettiği görüldü. Yaşlı kadının bu davranışı birçok kişiyi derinden etkilerken, Azerbaycan halkının Türkiye'deki depremzedelere olan desteğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Yardım kampanyaları sürüyor

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor. Çok sayıda Azerbaycanlı bu kampanyalara katılarak, Türkiye'deki depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor. Devlet ve özel kurumlar tarafından kurulan yardım noktalarında toplanan bağışlar, yüzlerce gönüllü tarafından ayrıştırılarak paketlenip kutulara yerleştiriliyor. Yardımlar daha sonra tırlara yüklenerek Türkiye'deki afet bölgelerine gönderiliyor. Bugüne kadar Azerbaycan'dan Türkiye'ye yüzü aşkın insani yardım tırı gönderildi. - BAKÜ