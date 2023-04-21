Azerbaycanlı Müslümanlar bayram namazında Şehitlik Camii'ni doldurdu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Müslümanlar, Şehitlik Camii'ne akın etti. Camide yer bulamayanlar namazı avluda kıldı.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'de bulunan Şehitlik Cami'de yüzlerce kişi yan yana saf tuttu, içeride bulamayanlar namazı cami avlusunda kıldı. Çok güzel bir şekilde bayram namazını kıldıklarını belirten Ahmed Hasanov, "Herkesin bayramı mübarek olsun. Bütün Müslümanları Ramazan Bayramı vesilesiyle tebrik ediyorum. Türk ve Müslüman dünyası her zaman barış, refah içinde yaşasın. Birbirimize destek olalım" dedi.

İlham Ceferov ise, "Elhamdülillah Allah bu güzel Ramazan Bayramı'nı nasip etti ve bayram namazını kıldık. Bütün Türk dünyasını samimi, kalpten tebrik ediyorum. Depremden ve diğer felaketlerden etkilenmiş bütün Müslüman kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet etsin. Hastalara şifa, geride kalanlara da sabır siliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Ramazan Bayramı vesilesiyle bütün Türk dünyasını tebrik eden Penah İmanov da, "Karabağ Savaşı'nda bizim yanımızda olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bizim bayramlarımızın hepsi büyük bir zafer duygusu içerisinde, çok güzel bir hisle geçiyor. Bütün dostlarımıza, Türk dostlarımıza, bütün kardeşlerimiz bu güzel bayram nedeniyle tebrik ediyorum. Güzel düşüncelerimizi kendilerine iletiyorum ve Allah her zaman bizleri arzularımıza ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - BAKÜ