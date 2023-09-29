Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva gözyaşlarıyla defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü'de gözyaşlarıyla defnedildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 2. Fahri Hiyabanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Paşayeva'ın naaşı, Haydar Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından 2. Şehitler Hiyabanı'na getirildi. Cenaze törenine Azerbaycanlı milletvekilleri, devlet yetkilileri, Türk diplomatlar, Paşayeva'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Paşayeva'nın naaşı omuzlarda taşınan dualar eşliğinde defnedilirken sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Sebebi bilinmeyen hipotonik durum tanısıyla 23 Eylül'de komaya giren Paşayeva'nın Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış ve durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Paşayeva, dün Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Paşayeva Milli Meclisin önemli bir üyesiydi

Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. Paşayev'a 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan'ı temsil eden kurula da üye olan Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak ta görev yapıyordu. - BAKÜ