Azerbaycanlı Gazi Şirinov: 'Azerbaycan halkı bir tarih yazdı ve bu zafer tarihimizde her zaman kalacaktır'

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı gazileri, zaferin 8 Kasım'daki yıl dönümü öncesinde bir araya geldi. Gazi Ramin Şirinov, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Azerbaycan halkı bir tarih yazdı ve bu zafer tarihimizde her zaman kalacaktır. Bundan daha büyük zaferler bizi bekliyor" dedi.

Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a galip gelmesinin üzerinden 3 yıl geçti. İkinci Karabağ Savaşı gazileri, 8 Kasım Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutlamaları öncesinde Haydar Aliyev Gençlik Evi'nde Zafer Anı etkinliğinde bir araya geldi.

"Azerbaycan halkı bir tarih yazdı"

Şuşa'ya giren ilk 5 tankçıdan biri olan Gazi Ramin Şirinov, "Zafer Günü Azerbaycan'ın en büyük bayramlarından biri. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Azerbaycan halkı bir tarih yazdı. Bu zafer tarihimizde her zaman kalacaktır. Bundan daha büyük zaferler bizi bekliyor. Bu zaferin içinde yer aldığımız için bir Azerbaycan evladı olarak benim için çok büyük bir sevinç. İnsanlar bu bayramı sevinçle bekliyor. Allah şehitlerimize rahmet etsin" dedi.

Daşaltı köyünden Şuşa'ya doğru ilerlemek için 5 Kasım 2020'de emir aldıklarını belirten Şirinov, "Aldığımız emir üzerinde Daşaltı'dan Şuşa'ya doğru tanklarla ilerledik ve oraya vardığımızda özel kuvvetlerimiz dağlara tırmanarak Şuşa kentinin içine girmişti. Bize Şuşa civarından ve Hankendi'den gelebilecek tehlikeleri önlemek emri verilmişti ve bu görevi başarıyla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İkinci Karabağ Savaşı'nda 2 defa yaralanan Gazi Ragif Memmedov, Zafer Günü mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "İşgal altında olan bütün topraklarımızı geri aldık. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize acil şifa diliyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü doğru siyaset sonucunda düşmana gereken cevabı verdik. Azerbaycan halkının gözü aydın olsun" diye konuştu.

"Karabağ'da egemenliğimizi sağladık"

Zafer Günü vesilesiyle Azerbaycan halkını tebrik eden Gazi Ali Hümbetov, "Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifa diliyorum. Bu ordumuzun ve halkımızın zaferidir. Ben kendim Hocalı'danım. Hocalı'yı terk etmek zorunda kaldığımda 12 yaşındaydım. İkinci Karabağ Savaşı'nda Hocalı'da tam kontrol sağlanmamıştı ancak bugün çok gururluyum. Çünkü artık bütün Karabağ'da egemenliğimizi sağladık. Bunun için başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün ordumuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ