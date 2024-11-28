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Azerbaycan ve Düzce Üniversitesi'nden Öğrenci Değişim Programı İşbirliği

Azerbaycan ve Düzce Üniversitesi'nden Öğrenci Değişim Programı İşbirliği
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Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi, öğrenci değişim programları, ortak projeler ve iş birliği imkanları üzerinde görüşmeleri tamamladı.

Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi öğrenci değişim programları, ortak projeler ve iş birliği imkanlarr başta olmak üzere farklı konularda işbirliği yapacak.

Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Eyyubov ile Sürekli Gelişim ve Bölgesel İnovasyonlar Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Asım Memmedov, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ile Düzce Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram da yer aldı.

Öğrenci değişim programları, ortak projeler ve iş birliği imkanları başta olmak üzere farklı konuların görüşüldüğü ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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