Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği: Karabağ Zaferi'nin 5. Yıldönümü Kutlamaları

Haber: Serdar ÜNSAL – Tacettin DURMUŞ

(BAKÜ) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, "Kardeş Türkiye medyası zaferimizde, savaşımızda bizimle omuz omuza durmuştur. Birlikte bu mücadelede değerli katkılar sunmuştur. Savaşın kritik alanlarından biri olan bilgi savaşında Türkiye medyası önemli rol oynamıştır. Bugün Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliktir. Bu, devletlerarası ilişkilerin ötesinde 'bir millet, iki devlet' anlayışına dayanmaktadır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı organizasyonu ve Kars Başkonsolosluğunun girişimiyle, Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kapsamında Kars, Iğdır ve Erzurumlu gazeteciler için Karabağ'a yönelik gezi düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Bakü'de gazetecilerle bir araya geldi.

Hacıyev, Azerbaycan ordusunun 44 günlük zafer mücadelesinin ardından topraklarının yüzde 20'sini Ermenistan işgalinden geri alarak, vatan topraklarına kattıklarını söyledi. Savaş sonrası Azerbaycan'ın tam egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağladığını belirten Hacıyev şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri saldırısına ve işgaline maruz kalmıştı. 30 yıl boyunca Azerbaycan toprakları işgal altındaydı. 2020 yılında Azerbaycan halkı bir vatan savaşı başladı ve bunun sonucunda topraklar işgalden azad edildi. Bugün Azerbaycan halkı büyük bir gurur hissiyle zaferinin 5'inci yıl dönümünü kutluyor. 8 Ağustos'ta Washington Beyannamesi'nin imzalanmasıyla, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve Güney Kafkasya'daki statüko yeni bir aşamaya girdi. Artık bölgede barış mevcuttur. Zengezur Koridoru'nun açılması da bu hedefimizin ve zaferimizin bir parçasıdır. Azerbaycan'ın zaferinden sonra Ermenistan da bölgesel gerçeklikleri daha anlayışlı şekilde kabul etmektedir. Ermenistan bugün anlamaktadır ki, gelecekteki gelişimi ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan komşu devletlerle barıştan geçmektedir. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye ile normal ilişkiler kurulması, toprak iddialarının sona ermesiyle mümkün olacaktır.

"Kardeş Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek isteriz"

Karabağ bölgesi yeniden inşa ediliyor. İnsani yatırımlar açısından da bu bölgeleri adeta bir cennete çevirmek ve zorunlu göçmenlerin onurlu bir şekilde topraklarına dönmesini sağlamak hedeflenmektedir. Kardeş Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Vatan savaşında Türkiye'nin Azerbaycan halkıyla dayanışma içinde olması, her zaman olduğu gibi bizim için ayrı bir gurur ve güç kaynağıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin siyasi ve diplomatik desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bugün Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefikliği Şuşa Beyannamesi ile resmiyet kazanmıştır. Kardeş Türkiye medyası zaferimizde, savaşımızda bizimle omuz omuza durmuştur. Birlikte bu mücadelede değerli katkılar sunmuştur. Savaşın kritik alanlarından biri olan bilgi savaşında Türkiye medyası önemli rol oynamıştır. Bugün Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliktir. Bu, devletlerarası ilişkilerin ötesinde 'bir millet, iki devlet' anlayışına dayanmaktadır."