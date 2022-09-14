Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor

Ermenistan'ın önceki gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalar dün de devam etti. İki tarafın da kayıplarıyla ilgili net rakamlar akşam saatlerinde açıklandı.

50 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

"ŞEHİTLERİN İSİMLERİ KAMUOYUNA SUNULACAK"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı'ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz" denildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYORLAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlanıyor. Çatışmalarda şehit düşen Sebuhi Ahmedov, Bakü'deki İkinci Fahri Hiyaban'da Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

49 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıklayarak "Ne yazık ki bu sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESE RAĞMEN ERMENİSTAN, TOP ATEŞLERİNE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca top ateşi açıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi. Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.