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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türkiye'ye jeneratör gönderdi

Yerel Haberler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Türkiye'ye jeneratör gönderdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye jeneratör gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye jeneratör gönderdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. Azerbaycan'da da Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'deki depremzedelere yardım amacıyla başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Bakanlık, Türkiye'deki depremzedelere kesintisiz elektrik sağlanması için yüksek voltajlı jeneratörlerin nakliye araçlarına yüklenerek Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Azerbaycan Türkiye Yerel Haberler

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