Son Dakika | Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Kamil Nadirli - Yerel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre - Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için amfibi uçağı gönderdi.

- Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi

BAKÜ - Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için amfibi uçağı gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye'deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı 10 kişilik ekiple Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla uçağın Türkiye'ye gönderildiğini belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı Hava Birliği Komutanı Tümgeneral Eşref Gasimov, "Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçak 10 kişilik heyetiyle birlikte Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket ediyor. Bu uçaktan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir adet bulunuyor. Uçağımız geçen yıl Türkiye'de meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Yerel

Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title