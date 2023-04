Azerbaycan Ordusu'ndan Karabağ'da geniş çaplı tatbikat

Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da yeni kurulan askeri birlikleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde tatbikat düzenledi.

Azerbaycan Ordusu, Rus Barış Gücü birliklerinin geçici olarak bulunduğu Azerbaycan topraklarından çıkmayan silahlı Ermeni güçlerinin yeni provokasyonlarına karşı Karabağ'ın Cebrayıl ilinde tatbikat düzenledi. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde düzenli olarak tatbikat yapan yeni kurulan askeri birlikler, Karabağ'da meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı hazır hale getiriliyor. Tatbikatlarla askeri birliklerin savaş kabiliyetleri geliştiriliyor ve bölgede istikrarı bozmaya çalışanlara da gözdağı veriliyor. Bu yılki tatbikat planına uygun olarak topçu bataryalarıyla çalışmalar yaptıklarını belirten asker Valeh Bedredlinli, "Askeri birlikler, tatbikat alanına gelerek topçu bataryalarıyla ateş etmek için gerekli çalışmaları yapıyor. Şu anda komuta merkezindeyiz. Nisan ayındaki yoğun çatışmalarda ve Vatan Savaşı'nda elde ettiğimiz tecrübelerden faydalanarak temsili düşman hedeflerinin koordinatlarını tespit ederek yok ediyoruz" dedi.

"Azerbaycan Ordusu topraklarını cesaretle koruyor"

Düzenli olarak tatbikat yaptıklarını söyleyen asker Hasan Aliyev ise "Bu tatbikatlar askerlerin savaş kabiliyetini yükseltmek için çok önemli. Bildiğiniz gibi 2020'de Azerbaycan Ordusunun başkomutanının yönetimi altında düşmanı demir yumrukla ezerek galip ordu adını kazandık. Bizim esas amacımız galip ordu adını korumak, bütün dünyaya ve düşmana her zaman topraklarımızı koruduğumuzu göstermek. Azerbaycan Ordusu, sayın başkomutanın liderliğinde topraklarını cesaretle koruyor. Bütün Azerbaycan Ordusu sayın başkomutanın liderliği altında her an, her yerde ve her talimatı yerine getirmeye hazırdır. Bu bizim vatanımıza, milletimize, şehitlerimize ve gazilerimize olan namus ve şeref borcumuzdur" diye konuştu. - CEBRAYIL