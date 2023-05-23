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Azerbaycan heyetinden Vali Öksüz'e ziyaret

Azerbaycan heyetinden Vali Öksüz'e ziyaret

Yerel Haberler

Azerbaycan Meclis Başkan Vekili Adil Aliyev ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, beraberindeki heyet ile birlikte Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Meclis Başkan Vekili Adil Aliyev ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, beraberindeki heyet ile birlikte Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Makamında Azerbaycan heyetini ağırlayan Öksüz, bir süre Meclis Başkan Vekili Adil Aliyev ile sohbet etti.

Ziyarette; iki ülke arasındaki ikili ilişkiler istişare edilerek, dostluk ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Öksüz, Azerbaycan Meclis Başkan Vekili Adil Aliyev'e çeşitli hediyeler takdim etti. Azerbaycan heyeti daha sonra valilikten ayrıldı. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz Azerbaycan AK Parti Kars Yerel Haberler

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