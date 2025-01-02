Azerbaycan Hava Yolları Uçağı Kazası İçin İzmir'de Anma Etkinliği Düzenlendi

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenler için İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Konak Meydanı'nda lokma dağıtıldı. İzmir'de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği anlamlı etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Perviz Altay, "Bu trajik olay milletimizi derinden sarstı. Üzüntümüz çok büyük. Adaletin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

25 Aralık 2024'te düşürülen Azerbaycan Hava Yolları uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlik, dayanışma ve birlik mesajlarıyla dikkat çekti. Konak Meydanı'nda lokma dağıtımı sırasında konuşan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun," dedi.

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının Rusya'nın Grozni üzerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra Kazakistan'ın Aktau şehrine acil iniş yapmaya çalışırken düştüğünü belirten Altay, "Bu elim olayda ne yazık ki 38 vatandaşımız hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Bu olay hepimizi derinden üzmüştür." diye konuştu.

Pilot ve kabin ekibine şükran duyuyoruz

Başkan Perviz Altay, uçağın vurulması sonrasında soğukkanlılığını koruyarak 29 kişinin hayatta kalmasını sağlayan pilotlar ve kabin ekibinin kahramanlığına vurgu yaptı. Altay, "Pilotlarımız ve kabin ekibimiz büyük bir fedakarlık göstererek, düşme öncesinde uçağı Aktau'ya kadar yönlendirerek 29 kişinin kurtulmasını sağlamıştır. Onların cesareti, dış müdahale sonucu düşen uçağın gerçek sebebinin ortaya çıkmasına da olanak tanımıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hayatlarını kaybeden kahraman pilotlarımız ve kabin görevlilerimizi 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanıyla onurlandırmıştır" dedi.

Uluslararası hukuk ihlal edildi

Perviz Altay, olayın sivil havacılık kurallarına aykırı bir müdahale olduğuna dikkat çekerek Rusya Federasyonu'na yönelik beklentilerini dile getirdi. Uçağın düşme sürecinde yakınlardaki havaalanlarına iniş yapmasına izin verilmediğini belirten Altay, bu durumun yalnızca uluslararası sivil havacılık kurallarına değil, çağdaş uluslararası hukukun tüm normlarına da aykırı olduğunu ifade etti. Altay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Rusya Federasyonu'ndan bu ihmalkar tutumun nedenlerini açıklamasını, sorumluların cezalandırılmasını ve kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralılar için tazminat ödenmesini bekliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan, düzenlenen lokma dağıtımına ilgi yüksel oldu. Etkinlikte derneğin Genel Sekreteri Mustafa Atbaş, Başkan Yardımcıları Cavid Aliyev ve Orkun Kılıç, İZAZDER Türkiye-Azerbaycan Ticari İlişkiler Geliştirme Komitesi Başkanı Tamer Öztürk, İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri Eski Koordinatörü Fadıl Ünal, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Timur Taş, Ege Sevgi ve Kömek Derneği Başkanı İsmet Alpaslan, İzmir'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, öğrenciler ve İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca İZAZDER'in birlik ve dayanışma mesajı sıkça vurgulandı. - İZMİR