Üye Girişi
Haberler
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk görüşme sonrası açıklama geldi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi

Azerbaycan Hava Yolları Uçağı Kazası İçin İzmir'de Anma Etkinliği Düzenlendi

Azerbaycan Hava Yolları Uçağı Kazası İçin İzmir'de Anma Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenler için İzmir'de lokma dağıtıldı. İZAZDER Başkanı Perviz Altay, trajik olayın ardından adalet talep ederken, pilotların kahramanlıklarına da vurgu yaptı.

Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenler için İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Konak Meydanı'nda lokma dağıtıldı. İzmir'de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği anlamlı etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Perviz Altay, "Bu trajik olay milletimizi derinden sarstı. Üzüntümüz çok büyük. Adaletin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

25 Aralık 2024'te düşürülen Azerbaycan Hava Yolları uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlik, dayanışma ve birlik mesajlarıyla dikkat çekti. Konak Meydanı'nda lokma dağıtımı sırasında konuşan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, yaşanan trajediyi hatırlatarak, "Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun," dedi.

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının Rusya'nın Grozni üzerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra Kazakistan'ın Aktau şehrine acil iniş yapmaya çalışırken düştüğünü belirten Altay, "Bu elim olayda ne yazık ki 38 vatandaşımız hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Bu olay hepimizi derinden üzmüştür." diye konuştu.

Pilot ve kabin ekibine şükran duyuyoruz

Başkan Perviz Altay, uçağın vurulması sonrasında soğukkanlılığını koruyarak 29 kişinin hayatta kalmasını sağlayan pilotlar ve kabin ekibinin kahramanlığına vurgu yaptı. Altay, "Pilotlarımız ve kabin ekibimiz büyük bir fedakarlık göstererek, düşme öncesinde uçağı Aktau'ya kadar yönlendirerek 29 kişinin kurtulmasını sağlamıştır. Onların cesareti, dış müdahale sonucu düşen uçağın gerçek sebebinin ortaya çıkmasına da olanak tanımıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hayatlarını kaybeden kahraman pilotlarımız ve kabin görevlilerimizi 'Azerbaycan Milli Kahramanı' unvanıyla onurlandırmıştır" dedi.

Uluslararası hukuk ihlal edildi

Perviz Altay, olayın sivil havacılık kurallarına aykırı bir müdahale olduğuna dikkat çekerek Rusya Federasyonu'na yönelik beklentilerini dile getirdi. Uçağın düşme sürecinde yakınlardaki havaalanlarına iniş yapmasına izin verilmediğini belirten Altay, bu durumun yalnızca uluslararası sivil havacılık kurallarına değil, çağdaş uluslararası hukukun tüm normlarına da aykırı olduğunu ifade etti. Altay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Rusya Federasyonu'ndan bu ihmalkar tutumun nedenlerini açıklamasını, sorumluların cezalandırılmasını ve kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralılar için tazminat ödenmesini bekliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan, düzenlenen lokma dağıtımına ilgi yüksel oldu. Etkinlikte derneğin Genel Sekreteri Mustafa Atbaş, Başkan Yardımcıları Cavid Aliyev ve Orkun Kılıç, İZAZDER Türkiye-Azerbaycan Ticari İlişkiler Geliştirme Komitesi Başkanı Tamer Öztürk, İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri Eski Koordinatörü Fadıl Ünal, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Timur Taş, Ege Sevgi ve Kömek Derneği Başkanı İsmet Alpaslan, İzmir'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, öğrenciler ve İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca İZAZDER'in birlik ve dayanışma mesajı sıkça vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Faili meçhul cinayette sır perdesi kaldırıldı
img

DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk görüşme sonrası açıklama geldi
img

İstifaların ardı arkası kesilmiyor! İşte Meclis'teki sandalye dağılımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
16 yaşında kayboldu, 52 yıl sonra sağ salim bulundu
Ülkenin en gizemli kayıp vakasıydı! 52 yıl sonra gelen mucize
Simge 'Kısmetimi kapatıyor' demişti: Icardi atağa geçti
Simge "Kısmetimi kapatıyor" demişti: Icardi atağa geçti
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler! Regaip Kandili'nde hangi zikirler çekilir? En faziletli zikirler nelerdir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 2 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Jocelyn Wildenstein kimdir, öldü mü? Jocelyn Wildenstein kaç yaşında öldü? OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI | TÜİK kira artış oranı 2025 ne kadar olacak? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? Alanyaspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor-Konyaspor maçı şifresiz mi? Bugün ne kandili 2 Ocak 2025? Kürşad Zorlu istifa mı etti? Kürşad Zorlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Kürşad Zorlu kimdir? Kürşad Zorlu kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.