Azerbaycan Devlet sanatçısı Azerin: "Karabağ duam kabul oldu"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü, Pendik'te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaparak, "Karabağ duam kabul oldu. Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağı Karabağ'da dalgalandı" dedi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü, Pendik'te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin konser verdi. Adeta şölen havasında kutlanan programa her yaştan binlerce vatandaş katıldı. Sahneye çıkan Sanatçı Azerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaparak, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Konserde özellikle "Çırpınırdı Karadeniz" parçası Pendiklilerden yoğun alkış aldı.

"Karabağ duam nasip oldu"

Konser sonrası konuşan Azerin, "Hep duam vardı, Azerbaycan bayrağı, Türk'ün bayrağı Karabağ'da dalgalansın diye. Nasip oldu. Şehitlerimizden gazilerimizden Allah razı olsun. Türk halkından Allah razı olsun bize hem manevi hem de siyasi olarak destek verdiler" diyerek tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL