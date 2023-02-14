Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'dan gelen yardım tırları depremzedelere merhem oldu

Yerel Haberler

Azerbaycan'dan gelen yardım tırları depremzedelere merhem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yüzlerce yardım tırı depremzedelere merhem oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yüzlerce yardım tırı depremzedelere merhem oldu.

Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım tırları Batman'dan deprem bölgesine giden 100 kişilik jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile birlikte depremzedelere ulatılırdı. 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından kardeş ülke Azerbaycan, tek yürek oldu. Yıkıma uğrayan 10 il için yardımlar toplamaya başlayan Azerbaycan halkı, yaklaşık olarak 100 yardım tırı toplayıp Kahramanmaraş'a gönderdi. Aralarında çadır, Azerbaycan'a özgü semaverler, bakır tencere, tava gibi araç gereçlerin olduğu, 100 yardım tırı Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırılarak dağıtıldı. Deprem bölgesinde konuşan Azerbaycanlı tır şoförü "Biz de Türk halkıyız. Bütün Türkiye'ye, Türk milletine geçmiş olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizim getirdiklerimiz de helal hoş olsun. Türkiye'nin yanında olmak bizim için her zaman bir borçtur ve bu borç bize şeref veriyor. Tekrardan geçmiş olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Azerbaycan Batman Deprem Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title