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Azerbaycan'dan deprem bölgesine 510 ton yardım

Yerel Haberler

Azerbaycan'dan deprem bölgesine 510 ton yardım

Azerbaycan'dan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola trenle yola çıkan 510 tonluk yardım treni Kars'a geldi.

Azerbaycan'dan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola trenle yola çıkan 510 tonluk yardım treni Kars'a geldi.

Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattından Azerbaycan'dan, Gürcistan'a oradan da Kars'a gelen 24 vagondan oluşan içerisinde gıda, hijyen ve çeşitli yardımların bulunduğu treni Kars Garı'nda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev karşıladı.

Kars Valisi Türker Öksüz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu depremin yıkıcılığını göz önüne aldığınız zaman dünyada yaşanmamış bir felaketten söz ediyoruz. Bu depremin yaralarını sarabilmek için de uluslar arası yardımlarda ülkemize geliyor. Gerek arama-kurtarma faaliyetleri için, gerekse diğer yardımları gönderen ülkeler var. Biz bütün ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada Azerbaycan'dan gelen trende de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda, giyim gibi malzemeler başta olmak üzere muhtelif malzemeler var" dedi.

"Zor günümüzde yanımızda oldular"

Öksüz, "Biz Azerbaycan ile 2 devlet, 1 millet anlayışı içerisinde kardeşlik hukukuna dayanan bir pozisyonumuz var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu acıyı yüreklerinde hissettiklerini gayet iyi biliyoruz. Milletimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize minnettardır. Bizde devlet olarak onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günümüzde yanımızda oldular. Bu depremin açtığı yaraların biran önce sarılmasını rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Azerbaycan'dan yola çıkan ve Kars'a ulaşan 24 vagondan oluşan tren Kars'tan deprem bölgesine hareket etti. Azerbaycan yardım treninin son durağı Kayseri olacak. Azerbaycan yardım treniyle gelen 510 ton malzeme buradan depremzedelere ulaştırılmak üzere depremden etkilenen illere gönderilecek. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Gürcistan Bakü Kars Yerel Haberler

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