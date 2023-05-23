Azerbaycan'daki oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turu için oy kullanma işlemi dün tamamlandı. Azerbaycan'a kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarında 20-22 Mayıs'ta yapıldı. Türk seçmenler, Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandıkta oylarını kullandı. Oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Bakü Büyükelçiliğinde muhafaza edildi. Sabah saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferli uçağa konuldu.

Türk seçmenler seçmenler yüzde 60'a yakın katılım sağladı

Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyordu. Azerbaycan'daki Türk seçmenler seçimin ikinci turuna yüzde 60'a yakın katılım sağladı. - BAKÜ