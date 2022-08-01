Azerbaycan'daki alışveriş merkezi, ziyaretçileri tarihle buluşturuyor

Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'deki alışveriş merkezi Pazar Mall, mimari yapısı ve içindeki tarihi eşyalarla ziyaretçileri 15-16. yüzyıllara taşıyor.

Azerbaycan'ın Gence kentinde inşasına 2020'de başlanılan Pazar Mall AVM'nin içindeki tarihi halılar, ibrikler, kazanlar, tas, süs ve antika eşyalar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Çoğunlukla bakır işlemeli tarihi eşyaların bulunduğu pazarda, aynı zamanda eski Gence'nin mimari yapısıyla modern mimariyi bir araya getiriyor. Pazardaki tarihi eşyaların çoğu Safevi, Kaçarlar ve Osmanlı'ya dönemine ait eşyalardan oluşuyor.

İş adamı Mobil Cahangirov, böyle bir pazar kurmayı çocukluktan beri istediğini belirterek, "Genceliler için Azerbaycan'da böyle bir yer kurmayı ve Gence ile ilgili olmasını düşünüyordum. Burada gördüğünüz eserlerin hepsi ailem tarafından toplandı. Babam, dedelerim hepsi koleksiyonerdi. Bazılarını da kendim araştırarak buldum ve koleksiyona ilave ettim. Gence'ye gelen misafirler ve turistler buraya gelerek eserlerle ilgileniyor. Burada sergilenen eşyalar 200, 300, 400 yaşında. Safevi, Osmanlı'ya ait eserlerimiz var. Kaçarlar döneminden kalanlar var. Çok sayıda eserlerimiz var ve biz bunları burada sergiliyoruz. Gelen insanlar bakıyor ve bir anda olsa kendini o dönemde hissediyor" dedi. 1896'da Sultan Abdulhamid'in Gence'deki yaşlı Fatma nineye kilimler diktirdiğini vurgulayan Cahangirov, "Fatma ninenin diktiği kilimlerden biri de burada var. Çok güzel ve özel bir el işi. Bizim burada esas amacımız bizim antiklerimiz, kadimliğimiz, milli ruhumuz yok olmasın, hep yaşatılsın. Bu eserlerin bana gelip ulaştığı gibi, sırasıyla gelecek nesillere de aktarılsın. Eğer geçmişimizi bilirsek, gelecek günlerimiz de parlak olacaktır. Bütün Azerbaycan gençliği bunları bilmeli ve sevmeli" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın kadim tarihiyle ilgili tarihi eserlerle tanışma fırsatı buluyorlar"

Pazarın Gence'nin ticaret hayatına yeni bir soluk getirdiğini ifade eden Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, "Özellikle içinde bulunduğumuz aşhane bölümü hem tarihi eşyalarıyla, hem de mekanıyla bir farkındalık oluşturdu. Diğer AVM'lerden çok daha farklı formatta düzenlenmiş. Burada aşhaneye gelenler sadece yemek yeme ihtiyacını gidermiyorlar. Aynı zamanda Gence'nin kadim tarihiyle ilgili, Azerbaycan'ın kadim tarihiyle ilgili tarihi eserlerle de tanışma fırsatı buluyorlar. Bu bakımdan gelecekte bu tür pazarların açılması için de ilk örneklerden biri oldu. Biz buraya her geldiğimizde, değişik konseptleriyle ayrı bir haz alarak hem yemek yiyoruz, hem dinlenmiş olarak ayrılıyoruz" dedi. - BAKÜ