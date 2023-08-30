Azerbaycan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıldönümünde büyükelçilik bahçesinde resepsiyon verdi. İki ülkenin Milli Marşları okunarak başlayan resmi kabule, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, milletvekilleri ve yabancı diplomatların yanı sıra çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı davetli katıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okuduktan sonra yaptığı konuşmada, "Türk milletinin istiklal ve istikbali için cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadelemiz 30 Ağustos 1922'de zafere ulaşmıştır. Türk Milleti böylece bağımsızlığından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu önemli günde Türkiye'nin zafer sevincini paylaşmak için bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nde kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor ve aziz hatıraları önünde baş eğiyorum. Bilindiği üzere bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketindeki can kayıplarımız sebebiyle bu yıl buruk bir sevinç yaşamaktayız. Ancak kısa sürede 85 milyon omuz omuza vermiş Türkiye yaralarını sarmaya başlamış ve deprem bölgemizde eşine az rastlanan bir yeniden imar hamlesini başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle zor günlerimizde ilk elini uzatan ve kederde tek yürek olan kardeşimiz ve müttefikimiz can Azerbaycan'a ve asrın felaketinde ülkemize yardım eden tüm dost ülkelere şükranlarımı sunuyorum. İşgalden azat edilen topraklara büyük dönüşün devam ettiği bugünlerde bizler için büyük zaferimizi, 101'inci yıldönümünü kutlamak da daha anlamlı hale gelmiştir" dedi.

"Ülkemiz, kendi savaş uçağını, helikopterini, füzesini, tankını, savaş gemisini yapar hale gelmiştir"

Cumhuriyetin 100. yılına ulaşırken, milli teknoloji hamlesi ile savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdığını belirten Bağcı, "Ülkemiz, kendi savaş uçağını, helikopterini, füzesini, tankını, savaş gemisini yapar hale gelmiştir. Türkiye bugün bölgesinde ve küresel düzeyde sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline gelmiştir. Bu doğrultuda milli dış politika vizyonumuz ile Türkiye yüzyılının ilk adımlarımızı da atıyoruz. Dünyanın her köşesi için önemli önemi haiz 'Karadeniz Tahıl Girişiminin' yeniden canlandırılması için çabalarımızı devam ettirmekteyiz. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarafların birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü tanıyacakları bir barış anlaşmasının imzalanmasından yanayız. Bu çerçevede Azerbaycan'ın barışçıl çabalarını tümüyle destekliyoruz. Güney Kafkasya'nın yanı sıra Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de de aktif politikalarımızla istikrarın egemen olmasının olmasını temin ediyoruz. Ayrıca Türkiye yüzyılının aynı zamanda Türk dünyasının asrı olacağına da yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurumlarımızla birlikte Türkiyemizin tam bağımsızlık davasını hep beraber omuzlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler en yüksek seviyededir"

30 Ağustos zaferinin Türkiye tarihinde en şanlı zaferlerinden biri olduğunu belirten Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, "Bugün Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler en yüksek seviyededir. İlişkilerin bu düzeye yükselmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müstesna rolü vardır. Azerbaycan ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetler modeline uygunlaştırılması için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu aladaki işbirliğimiz birliğimizi güçlendiriyor, bölgenin istikrarının korunmasına ve halklarımızın refahına hizmet ediyor. İki kardeş ülkenin orduları arasındaki işbirliğinin bundan sonra da güçleneceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından misafirlere ikramlarda bulundu. - BAKÜ