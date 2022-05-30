Azerbaycan'da 28 Mayıs Bağımsızlık Günü ve İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü 104 metrelik bayrakla kutlandı - Haberler

Azerbaycan'da "28 Mayıs Bağımsızlık Günü" ve İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü dolayısıyla 104 metre uzunluğundaki bayrakla yürüyüş gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen bağımsızlığın 104. yılı ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin 569. yıldönümü nedeniyle Şamahı ilinde Acıdere Mevkisindeki Türk Şehitliği'nde etkinlik düzenlendi. Aralarında Karabağ gazileri ve şehit yakınlarının da olduğu Azerbaycan vatandaşları Turan, Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan 104 metre uzunluğundaki bayrakla Acıdere Mevkisindeki Türk Şehitliği'ne yürüdü. Azerbaycan ve Türkiye marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, 1918 yılında Azerbaycan'ın Rus ve Ermeni çetelerinden kurtarılması sırasında öldürülen "Kafkas İslam Ordusu" askerleri anıldı.

Etkinlik, şehitlerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim ayetleri okunması ve katılımcıların "Yaşasın Azerbaycan" şarkısını okumasıyla sona erdi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Yerel