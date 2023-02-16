Azerbaycan arama kurtarma personeli enkazda bulduğu paraları jandarma ekiplerine teslim etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan apartman enkazında çalışma yapan Azerbaycan ekibi, buldukları ziynet eşyaları güvenlik güçlerine teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6'lık şehre büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycanlı ekipler, yıkılan bina enkazlarında çalışmalara başladı. Telvizoğlu Apartmanı enkazında çalışma yapan Azerbaycanlı ekipler, enkaz altında bin 500 dolar para, bir altın kolye ve senetlerin bulunduğu ziynet eşyaları tek tek sayarak tutanak karşılığında jandarma ekiplerine teslim etti.

Ziynet eşyaları enkaz altından çıkartarak güvenlik güçlerine teslim eden Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Arama Kurtarma Ekip Şefi Anar Xaspulatov, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Xaspulatov Türkiye'de meydana gelen deprem neticesinde burada enkaz altında kalan insanlar için arama kurtarma çalışması yaptıklarını dile getirerek, "Kardeş ülke Türkiye'nin daima yanında olduğumuzu belirtmek isterim. İlk günden son güne kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arama kurtarma çalışmaları esnasında insanları kurtardıktan sonra bir çanta buldum. Çantanın içinde ait olduğu ailenin senetleri bin 500 dolar para ve altın olduğunu tespit ed0erek tutanaklı bir biçimde jandarmaya teslim ettim" açıklamasında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ