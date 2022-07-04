Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov,Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz, "Dost ve kardeş ülkemizin Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ilimizde görmekten memnuniyet duydum, hoş geldiniz" dedi. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / Yerel