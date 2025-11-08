Azerbaycan, Ağdam Cuma Mescidi'ni Restore Edip Yeniden İbadete Açtı

Haber: Serdar ÜNSAL- Tacettin DURMUŞ

(IĞDIR) - Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin ardından Ağdam'da yer alan tarihi Cuma Mescidi'ni restore ederek yeniden ibadete açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kars Başkonsolosluğu'nun organizasyonuyla Karabağ'a giden gazeteciler, Ağdam'da geçmişin izlerini ve bugünün umutlarını yerinde gözlemledi. Bir zamanlar işgalin izlerini taşıyan kadim şehir, şimdi yeniden ayağa kalkıyor.

1868 yılında inşa edilen Ağdam Cuma Mescidi, Ermenistan işgali sırasında büyük bir tahribata uğradı. Kentin en yüksek noktasında yer alan, çifte minareli yapı yeniden hayat buldu. Ağdam'da, Cuma Mescidi baştan sona restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Mescidin görevlilerinden Ağdam sakini İldar Kerimov, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Bu gördüğünüz taş parçasını işgal devrinde AB üyeleri alıp götürüp Haydar Aliyev'e vermişti. Haydar Aliyev de bu taş parçasını saklayarak Azad olduğunda camiye bırakılsın demişti. Bugün o taş ve Kuran-ı Kerim camide yerini almıştır. Bu camiyi işgal döneminde Ermeniler hayvan barınağı olarak kullanmıştır. Şimdi bu camiyi Azerbaycan ordusu Ağdam'ı aldıktan sonra yapıldı, eski haline dönüştü. Ağdam işgal edilince halk başka yer kaçmak zorunda kaldı bizlerde Ağdam'a yakın köylerde yaşadık. Burası kurtulunca Ağdam'a döndük burada artık yaşayacağız."