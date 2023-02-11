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Azerbaycan 9 araçlık insani yardım konvoyunu Türkiye'ye gönderdi

Yerel Haberler

Azerbaycan 9 araçlık insani yardım konvoyunu Türkiye'ye gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının içerisinde bin 15 çadır ve 240 ısıtıcının bulunduğu 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyu, Türkiye'ye gelmek üzere Bakü'den yola çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının içerisinde bin 15 çadır ve 240 ısıtıcının bulunduğu 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyu, Türkiye'ye gelmek üzere Bakü'den yola çıktı.

Azerbaycan, Türkiye'deki depremzedeler için yardımları sürdürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin ardından yaraların sarılması amacıyla bin 15 çadır ve 240 ısıtıcının bulunduğu 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Bakanlık daha önce hava ve karayoluyla bin 200'den fazla çadır, 400'ü aşkın ısıtıcıyı Türkiye'ye göndermişti. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlham Aliyev Azerbaycan Türkiye Bakü Yerel Haberler

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