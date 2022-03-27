Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki üretimine başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki üretimine başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki üretimine başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde açılan Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılan müzisyen Yunus Thurston, Ayvalık'ta üretim yapacağını söyledi.

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde açılan Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu'na katılan müzisyen Yunus Thurston, Ayvalık'ta üretim yapacağını söyledi. Babasının İngiliz, annesinin Türk olduğunu anlatan 30 yaşındaki Thurston, söz yazarı ve bestecilik yaptığını söyledi.

Burhaniye de 10 gün devam eden kursa katılan Yunus Thurston,kursta çok yararlı bilgiler edindiğini söyledi. Ayvalık'ın Hacıveliler köyünde 18 dekarlık arazı satın aldığını anlatan Yunus Thurston, "Arazimde tıbbi ve aromatik bitkiler üretmek istiyorum. Bu sebeple kursa katıldım Burada çok faydalı bilgiler öğrendim. Bu kursları herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

Ayvalıklı söz yazarı tıbbı ve aromatik bitki üretimine başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir, Bitki, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title