Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Avcı: "Çiftçilerimizin Birçoğu Çks Kayıtlarını Sildirmek İstemektedir"

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Çiftçilerimizin birçoğu ÇKS kayıtlarını sildirmek istemektedir. Şimdi kaydını sildirmiş olması çiftçimizin bu 5 bin lira desteklemeyi almasına yeterli gelmiyor. Yani 1 Ekim 2023 tarihinde Çiftçi Kayıt Sistemi’nden (ÇKS) çıkmış olmalı ki, bu desteklemeyi çiftçi almalı. Onun için çiftçilerimizin tabii ki kaydını sildirmek isteyen kendi taktirleridir ama kaydını bu saatte sildirmelerinin bu 5 bin lira için hiçbir katkısı yoktur" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Çiftçilerimizin birçoğu ÇKS kayıtlarını sildirmek istemektedir. Şimdi kaydını sildirmiş olması çiftçimizin bu 5 bin lira desteklemeyi almasına yeterli gelmiyor. Yani 1 Ekim 2023 tarihinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) çıkmış olmalı ki, bu desteklemeyi çiftçi almalı. Onun için çiftçilerimizin tabii ki kaydını sildirmek isteyen kendi taktirleridir ama kaydını bu saatte sildirmelerinin bu 5 bin lira için hiçbir katkısı yoktur" dedi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde çiftçiler dün akşam saatlerinde Ayvacık Ziraat Odası'nda bir araya gelerek 5 bin liralık emekli ikramiyesi kapsamı dışında tutulmalarını değerlendirdi. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, şunları söyledi:

"MAALESEF ÇİFTÇİLERİMİZ BUNDAN MUAF TUTULMUŞTUR"

"Saygıdeğer çiftçilerimiz, Cumhurbaşkanımız Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle bir sefere mahsus olmak üzere çiftçilerimize, emeklilerimize 5 bin TL bir sefere mahsus olmak üzere destekleme sözü açıklamıştır. Cumhurbaşkanımızın emeklilerimiz için açıklamış olduğu bu sözü müjde olarak kabul ettik ancak ne yazık ki gece demeden gündüz demeden sabahın beşinde altısında kalkarak Türk ekonomisine milli gelirimize katkı sağlamak için üreten çiftçilerimiz bundan muaf tutulmuştur. İlk açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımız bütün emekliler olarak bu konuyu gündeme taşımıştır ama sonra anlaşılmıştır ki ne yazık ki çiftçilerimiz bu haktan muaf tutulmuştur.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN MAĞDUR EDİLMESİ BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR"

Buradan Ayvacıklı, Samsunlu ve bütün Türkiye'deki çiftçilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye seslenmek istiyorum; Saygıdeğer Cumhurbaşkanım zatı aliniz özellikle pandemi döneminde biz çiftçilere talimatınız aynen şuydu: 'Bir karış dahi toprak ekilmeden dikilmeden boş bırakılmamalıdır' talimatınız üzerine çiftçilerimiz gece demeden hastalık demeden, pandemi demeden, kara kış demeden, zemheri demeden üretmeye devam etmiştir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım bu çiftçinin yüzde 90'ı zatı alinize Cumhur İttifakı'na destek vermiştir. Temmuz ayından bu yana 7 bin 500 TL maaşa mahkum edilen emekli çiftçilerimiz ve emeklilerimiz şimdi kış ayı girerken 5 bin TL gibi bu enflasyonda çokta fazla önemi olmayan bu paranın bir nebze de olsa çiftçilerimizin gelirine bir destek olarak beklerken çiftçilerimizin bu şekilde mağdur edilmesi bütün çiftçilerimizi ziyadesiyle üzmüştür. Cumhurbaşkanım desteklemede 8 yıldır alan bazlı fındık desteklemesi 170 TL olarak hala devam etmektedir. Her şeye yüzde 300- 400 girdi fiyatlarına zam gelmesine rağmen ne yazık ki alan bazlı destek yerinde 8 yıldır hiç kıpırdamamaktadır, 1 TL bile artmamıştır.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN BİRÇOĞU KAYITLARINI SİLDİRMEK İSTİYOR"

Çiftçilerimizin birçoğu ÇKS kayıtlarını sildirmek istemektedir. Şimdi kaydını sildirmiş olması çiftçimizin bu 5 bin lira desteklemeyi almasına yeterli gelmiyor. Yani 1 Ekim 2023 tarihinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) çıkmış olmalı ki, bu desteklemeyi çiftçi almalı. Onun için çiftçilerimizin tabii ki kaydını sildirmek isteyen kendi taktirleridir ama kaydını bu saatte sildirmelerinin bu 5 bin lira için hiçbir katkısı yoktur. Artı bir şey daha söyleyeyim, sadece Ziraat Odaları, Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın bu konu üzerinde ki, yüksek sesle hükümete seslenmesinden sonra sadece Ziraat Odalarına kayıtlı olanlar bu şekilde mağdur olmuş zannedilmektedir. Oysa ki, herhangi bir odaya kaydı olan emeklimiz bu haktan faydalanmamaktadır. Yani Ziraat Odaları olarak, gündemde olması Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın sizlerin hakkını savunmak için gündeme getirdiği için, Ziraat Odaları sadece gündemdedir ama tuzu kuru olan odalar, yani borsalar, para babalarının olduğu odalardan daha bugüne kadar, emekli için bir kelam açıklanmamıştır.

"BU MAĞDURİYET ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLERİ DE ETKİLEYEBİLİR"

Nedir bu çiftçinin sıkıntısı? 200-250 yıldır atasından dedesinden tırnaklarıyla bugünkü gibi teknolojide yok. İmar ettiği açtığı, fındık yetiştirdiği, bağ bahçe yaptığı yerlerin fiyatını haritada yerini bile kalk göster deseniz, gösteremeyecek olan genel müdürleri Ankara'da masa başından bu yana 2B arazileri için, 50 bin lira, 100 bin lira rakam koymaktadırlar. Tapuda yazan örnekleri kanal girişlerinde şöyle bir vadide akrabalarımızla oturmaktayken 50 bin lira rakam koymuşlar. Bu 100 bin lira yüzde 50 indirimli olan 50 bin lira, o gelen tebligatlara bakarsanız, o gelen rakam yüzde 50 indirimli fiyatı. 200 bin lira gelenler, 100 bin liraya düşmüştür. Onun için çiftçi atasından dedesinden kalan toprağı 50-100 bin lira para verecek, 10 dönüm yeri varsa 500 bin lira toprağı alacak. Bu çiftçinin 170 lira desteklemesi 8 yıldan bu yana yine, aynı rakamda kalacak. Yetmez çiftçiye sen üretme kardeşim, git kaydını falanda sil, bakın bunun bir tehlikesi de şu gelecekte, eğer sesimizi yükseltmezsek, şu da olabilir; emekli olan çiftçiler, desteklemeden faydalanamaz diye bir şey de gelebilir. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın aynen ifadesini okuyorum; 'çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelerde engel teşkil edeceği endişesi taşımaktayız' diyor yani bu böyle kalmayabilir. Biz hakkımızı arayacağız Cumhurbaşkanımız da inşallah bu çiftçinin sesine kulak verecektir."