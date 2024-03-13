Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta yangınlar ile siyaha dönen ormanlar tekrar yeşiline kavuşuyor

Güncelleme:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2017 yılında Hakkıbey Yarımadasında çıkan yangında siyaha bürünen orman arazisi tekrar yapılan çalışmalar ile 33 bin ağaç ile yeşillendirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2017 yılında Hakkıbey Yarımadasında çıkan yangında siyaha bürünen orman arazisi tekrar yapılan çalışmalar ile 33 bin ağaç ile yeşillendirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Orman Genel Müdürlüğünün 2017 yılında Ayvalık Hakkı Bey Yarımadasında çıkan orman yangını sonrası bölgede yapılan çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Sahada yapılan çalışmaları basın mensuplarına yerinde gösterdi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran gazetecilere yaptığı açıklamada yanan her orman alanının çok kısa bir sürede tekrar ağaçlandırıldığını ifade ederek "Orman Genel Müdürlüğü olarak yanan orman sahalarında yaptığımız çalışmaları basınla paylaşmak istedik. Orman Genel Müdürlüğü olarak biz bütün yanan orman sahalarında anayasamızın 169. maddesine göre bir yıl içerisinde ağaçlandırmak zorundayız" dedi.

Yanan ormanlık alanların bir metrekaresinin bile yapılaşmaya açılmadığının altını çizen Kayıran "Bu ağaçlandırma çalışmalarını da Balıkesir'imizde olduğu gibi Türkiye genelinde de yapıyoruz. Bunu yaparken kesinlikle bu yanan sahadan bir metrekare bile yapılaşmaya, ne bileyim otel yapılmasına, farklı amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir ve bu sahaların tamamı ağaçlandırılmaktadır. Maalesef kamuoyunda böyle bir yanlış algı var. İşte özellikle sahil kesimlerinde burada olduğu gibi Ayvalık'ta yanan sahalarda yapılaşmaya açılıyor, otel yapılıyor gibi yanlış bir algı var. Bu kesinlikle yanlış bir algı. Dediğim gibi biz buraların bir metre karesini bile ziyan etmeden tamamen ağaçlandırıyoruz" dedi.

Son yirmi yılda meydana gelen orman yangınları hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran "Balıkesir'imizde son 20 yılda, bin 271 adet orman yangını oldu ve 5 bin 800 beş hektar orman alanı zarar gördü. Biz bunların dediğim gibi yine tamamını ağaçlandırdık. Bulunduğumuz saha Ayvalık İşletme Şefliği, Cennet Koyun'daki bir sahamız. Burası 2017 yılında yanan bir alan. Yaklaşık 20 hektarlık bir saha. Burada da özellikle kızılçam, fıstık çamı, servi, yalancı akasya, ağaç türleriyle 33 bin adet fidan dikilmiş ve saha başarılı hale getirilmiştir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title