Ayvalık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Turizm ilçesinde bazı işyeri ve evlerde su baskınları yaşandı.

Ayvalık sabah saatlerinde başlayan etkili yağmura teslim oldu. Sokaklar ve caddeler kısa sürede göle dönerken bazı işyeri ve evlerde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, Ayvalık'ı Cunda'ya bağlayan köprü üzerinde de sağanak yağış dolayısı ile araçlar güçlükle ilerledi.

Yağışın gün içinde ara ara etkili olması bekleniyor. - BALIKESİR