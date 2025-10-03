Haberler

Ayvalık'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sokakları göle çevirirken bazı işyeri ve evlerde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar işyerlerine sığınırken, köprüde trafik aksadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Turizm ilçesinde bazı işyeri ve evlerde su baskınları yaşandı.

Ayvalık sabah saatlerinde başlayan etkili yağmura teslim oldu. Sokaklar ve caddeler kısa sürede göle dönerken bazı işyeri ve evlerde su baskınları yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, Ayvalık'ı Cunda'ya bağlayan köprü üzerinde de sağanak yağış dolayısı ile araçlar güçlükle ilerledi.

Yağışın gün içinde ara ara etkili olması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
