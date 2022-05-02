Ayvalık'ta resmi bayramlaşma yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde resmi bayramlaşma pandemi sonrasında geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Emrah Kadir Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Ethem Vardı, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Anıl Okyar, muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oda başkanları ve gazilerin katılımıyla resmi bayramlaşma yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi Yaşlı Bakımevi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvalık Devlet Hastanesi, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ziyaret edilerek kurum personelleri ve vatandaşlar ile bayramlaşıldı.

Başkan Ergin; "İki yılın ardından ilk defa bu bayramı kısıtlamalardan uzak yaşıyoruz. Sevdiklerimizle sarılmanın, bir arada olmanın eksikliğini en çok bayramlarda hissettik, dilerim ki bu süreç tamamen ortadan kalkar ve bir arada olduğumuz eski bayramlarımızı tekrardan yaşarız. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel