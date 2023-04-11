Ayvalık'ta polis günü heyecanı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü törenle kutlandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanılan törende; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tınas, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kurum, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, şehit aileleriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.
Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Törenin 11 kentte yaşanılan deprem afeti nedeniyle sade bir şekilde organize edildiği öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel