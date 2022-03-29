Ayvalık'ta belediyeden ibadethanelere Ramazan temizliği

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, kent genelindeki camilerde Ramazan ayı öncesi dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ayvalık merkezinin yanı sıra Küçükköy, Altınova beldeleriyle, ilçeye bağlı köylerde bulunan camilerin yaklaşan Ramazan ayı öncesinde başlatılan temizlik çalışmalarında cami ve cemevinde halılar otomatik halı yıkama makinesi ve deterjanlı sularla yıkanırken; pencereler, kapılar, camlar ve duvarların da büyük bir titizlikle silindiği gözleniyor. İbadet yerlerinin hijyenik koşullara uygun hale getirilerek, Ramazan ayına hazırlanmasına ilişkin çalışmalarda; temizlik personeli, cemaatin bulunmadığı saatlerde camiye gelerek, ibadet mekanlarının temizliğini gerçekleştiriyor.

Kovid 19 pandemisi önlemleri bünyesinde cami, cemevi ve mescit gibi ibadethanelerin detaylı temizlik-dezenfeksiyon çalışmalarının Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir titizlikle yürütülmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayı süresince ekiplerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceklerini söyledi.

Pandemiye karşı belirlenen önlemler çerçevesinde çalışmaların son derece titizlikle yapıldığına dikkat çeken Başkan Ergin, hedeflerinin vatandaşların hiçbir tereddüt duymadan ibadethanelere gelerek, daha hijyenik koşullarda ibadetlerini yapabilmelerine olanak sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel