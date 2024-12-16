Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
Rusya'ya destek için gelen askerler hedefi şaşırdı

Ayvalık'ta Beklenen Yağış Etkili Oldu

Ayvalık'ta Beklenen Yağış Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde günlerdir beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışlar, yolları göle çevirirken, kırsal mahallelerde de su baskınları meydana geldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Dün öğleden sonra hafif fırtına ile etkili olmaya başlayan yağış, ilçenin ana arterleriyle bazı bölgelerinde yolları adeta göle çevirdi.

Rögarların mini fıskiye halinde fışkırdığı ve göle dönen yollarda araç trafiği olumsuz etkilendi.

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde bir evin bodrum katını su bastığı ancak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermediği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle
img

Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
img

Süper Lig devinde oynamak için can atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri

Nazar belirtileri nelerdir? Nazar nasıl anlaşılır? Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Süper Loto sonucu nasıl sorgulanır? 15 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı Masterchef 16 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.