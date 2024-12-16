Ayvalık'ta Beklenen Yağış Etkili Oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Dün öğleden sonra hafif fırtına ile etkili olmaya başlayan yağış, ilçenin ana arterleriyle bazı bölgelerinde yolları adeta göle çevirdi.

Rögarların mini fıskiye halinde fışkırdığı ve göle dönen yollarda araç trafiği olumsuz etkilendi.

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde bir evin bodrum katını su bastığı ancak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermediği öğrenildi. - BALIKESİR