Ayvalık Belediyesi'nin '2. Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması' Sonuçlandı

Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi yönetiminde iki ayrı kategoride bu yıl 2’nci kez düzenlenen ‘Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması’ sonuçlandı.

Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi yönetiminde iki ayrı kategoride bu yıl 2'nci kez düzenlenen 'Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması' sonuçlandı.

'Çocukluğumuzun Güzel Dünyası Mahallemiz' ve 'Deniz Vefakar Bir Dosttur' kategorilerinde düzenlenen '2. Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması'na; 3, 4 ve 5'inci sınıflar grubundan 13 hikaye, 6, 7 ve 8'inci sınıflar grubundan ise 7 hikaye katıldı. Yapılan değerlendirme sonucu toplamda 11 hikaye ödüle değer görüldü.

'Çocukluğumuzun Güzel Dünyası Mahallemiz' kategorisinde yarışmanın birincisi Bengü Su Öncül, ikincisi Zeynep Öztunalı, üçüncüsü Burak Yassıörenli olurken; 'Deniz Vefakar Bir Dosttur' karegorisinin birincisi Zeynep Ceylin Ak, ikincisi Fatmagül Kaya, üçüncüsü ise Aslın Su Divrik oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hikaye yarışmasına katılan çocukların çabaları, emekleri, girişimcilikleri ve cesaretlerinin övgüye değer olduğunu belirterek, "Hem kendilerini hem de onları yetiştiren sevgili anne ve babalarını, değerli öğretmenlerini kutluyorum. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet onların ellerinde yükselmeye devam edecek" dedi.