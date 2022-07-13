Ayvalık Belediyesi, bayramda 2 bin ton çöp topladı

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık'ta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından misafirlerini ağırlayan ilçede, belediye ekipleri Arife günü dahil beş günde 2 bin tona yakın çöp topladı.

Arife günü Sarımsaklı'da 62, Altınova'da 54, Cunda Adası'nda 48, merkezde ise 105 ton evsel atığı toplayan ekipler, Kurban Bayramı'nın birinci günü Sarımsaklı'da 70, Altınova'da 64, Cunda Adası'nda 50, merkezde ise 123 ton evsel atığı toplayarak çalışmalarını sürdürdü.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ve kente gelen konukların en yoğun olduğu 2. 3. ve 4. günlerinde ise rakamlar günlük ortalama bir buçuk katına çıktı.

Turizm anlamında önemli bir yere sahip olan Ayvalık, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odakları arasında yer aldı. Bayram tatilinde ilçe nüfusunu 10 katına çıktığı bildirilirken, tatilcilerle birlikte fazlalaşan çöpleri toplamak için de belediye ekipleri 24 saat mesai yaptı. Ayvalık Belediye'si ekipleri, artan nüfus nedeniyle taleplerin karşılanması, olması muhtemel aksaklıkların önüne geçebilmesi için tüm birimlerinde 24 saat vardiyalı şekilde hizmet verdi. Özellikle çöplerin toplanması ve çevre temizliği konularına hassasiyet gösteren Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tatil boyunca çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor.

Tatil için Ayvalık'ı tercih eden tüm konuklara teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Devam eden tatil boyunca tüm birimlerimiz günün 24 saati sahada en iyi şekilde hizmet ederek, görevini yerine getirmektedirler." dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel