Ayvalık Belediye Meclisi'nden Kırsal Mahallelere Müjde

Ayvalık Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme alınan, 2012 yılında Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında “Kırsal Mahalle” kimliği kazanan 16 mahalleye vergiler ve imar harçlarında indirim ya da muafiyet sağlanması için alınan karar, İlçe Meclisi’nde onaylanarak, Büyükşehir Meclisi’ne aktarıldı.

Ayvalık Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme alınan, 2012 yılında Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında "Kırsal Mahalle" kimliği kazanan 16 mahalleye vergiler ve imar harçlarında indirim ya da muafiyet sağlanması için alınan karar, İlçe Meclisi'nde onaylanarak, Büyükşehir Meclisi'ne aktarıldı.

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, "Kırsal mahalle sakinlerimizin vergiler ve imar harçları başta olmak üzere birçok konuda sağlanacak imkanlardan yararlanmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Mahalle kapsamında olmaları nedeniyle, 6360 sayılı yasayla getirilen muafiyet sürelerinin dolması karşısında, yüksek ödeme yükü altına giren ve indirim ve muafiyet gibi istisnalardan yararlanamayacak duruma düşen eski köy statüsündeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, Ayvalık Belediye Meclisi'nin bu konuyu gündeme almasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Karar,Ayvalık Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında oybirliğiyle alındı.

Yeniköy, Üçkabaağaç, Türközü, Akçapınar, Bağyüzü, Beşiktepe, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Hacıveliler, Karaayıt, Kırcalar, Murateli, Mutlu, Odaburnu ve Tıfıllar mahallelerinin "Kırsal Mahalle" olarak kabul edilerek vergiler ve imar harçlarında indirim ya da muafiyet sağlanmasının çok önemli olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uygulamanın Büyükşehir Meclisi'nden de geçtiği takdirde vatandaşların bütçelerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.