Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den Ayvalıklı Gazilere Ziyaret

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’den gazilere güzel bir sürpriz geldi. Geçtiğimiz günlerde şehir dışında olduğu için Gaziler Haftası’nda yapamadığı ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gazilerini ziyaret etti. 150 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki eski garajdaki Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi’ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Ergin, gazilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den gazilere güzel bir sürpriz geldi. Geçtiğimiz günlerde şehir dışında olduğu için Gaziler Haftası'nda yapamadığı ziyareti gerçekleştiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı gazilerini ziyaret etti. 150 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki eski garajdaki Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şubesi'ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Ergin, gazilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu'nun yanı sıra şube yöneticileri ve dernek üyesi gazilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Ergin, dernek binasının hemen yanındaki belediye bünyesindeki yazıhaneyi de gazilere tahsis etti. Ayvalıklı gazilerin daha rahat ve daha konforlu koşullarda çalışmalarını sürdürebilmesi için aldığı kararı hemen uygulamaya sokan Başkan Ergin yazıhanede gerekli tadilatların yapılmasının ardından anahtarın gazilere verilmesini sağladı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'e bir plaket veren Muharip Gaziler Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, "Bugüne kadar göreve gelip giden belediye başkanlarından her defasında çok daha iyi koşullara sahip bir lokal ve çalışma ofisi istemiştik. Ancak bu talebimiz bir türlü gerçekleşmemişti. Şimdi ise sağ olsun Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e bu konuyu açar açmaz, hemen dernek binamızın yanı başındaki yazıhaneyi de bizlere tahsis etti. Bununla da kalmadı, bitişik nizam durumundaki yazıhane ile dernek binamız arasında bir kapının açılmasını sağlayarak, daha geniş ve daha konforlu bir şekilde bir araya gelmemize vesile oldu. Ayvalıklı gaziler olarak çok sevinçliyiz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı mesut Ergin ise, "Bugün bu güzel vatanda özgürce yaşıyorsak, bunu tereddütsüz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile tabii ki şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz bugün bizleri kabul ettiler. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, vatan savunması için canlarını feda etmekten tereddüt etmeyen kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.