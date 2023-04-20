Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Çalışma Arkadaşlarının Bayramını Kutladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışma arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Ergin, bayramlaşmada iktidarın belediyesi olmaya sayılı günler kaldığını belirterek, hem yerel yönetimlerin başındaki başkanlar hem de çalışanların 15 Mayıs sabahından başlayarak daha fazla proje üretebileceğini ve vatandaşların isteklerine kısa sürede yanıt verilebileceği yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi. Bunun da 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yaşam bulacağını vurgulayan Ergin, çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çalışanların aileleriyle birlikte huzur içinde sağlıklı bir bayram geçirmelerini dileyen Ergin, şöyle konuştu:

"Ülkemiz insanı barışa, huzura, hukuk devletine 21 yıldır artık büyük bir özlem duyuyor. Onun için hep birlikte mücadele ederek bunun yanıtını sandıkta alacağız. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini yıllardır seslendiriyoruz. AKP iktidarında ne yazık ki muhalefet belediyeleri ekonomik olarak güçlendirilmedi, elimizi rahatlatacak bir belediyeler yasası çıkarılmadı. Bu iktidarın devam etmesi halinde değişen bir şey olmayacak. Bizler iktidarın Millet İttifakı'nın belediye başkanları olmak istiyoruz, bunun için sesimizi yükseltiyoruz."