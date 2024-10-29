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Ayvacıklı Köylülerden Anlamlı Cumhuriyet Bayramı Videosu

Ayvacıklı Köylülerden Anlamlı Cumhuriyet Bayramı Videosu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Babadere köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları video ile Cumhuriyet'in 101. yılını coşku içinde kutladı. Video, sosyal medya üzerinde yoğun ilgi gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köy sakinleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için bir araya gelerek anlamı bir video hazırladılar. Video sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babadere köyünde bir araya gelen vatandaşlar Cumhuriyetin 101. yılını kutlamak için bir video hazırladılar. Video için köydeki tarlanın üzerine "Cuumhriyet Emanettir" yazarak altına ay-yıldız ve 101. yıldönümü vesilesiyle 101 sayısını yazdılar. Tarlada zeybek oynayan köylüler ardından Andımızın "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" kısmını okuyarak anlamlı bir video oluşturdular. Video, sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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