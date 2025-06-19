Ayvacık'ta 'Giyim Üretim Teknolojileri' Kursu Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Giyim Üretim Teknolojileri' kursuna ait yıl sonu sergisi düzenlendi.

Ayvacık ilçesinin Kayalar köyünde açılan 'Giyim Üretim Teknolojileri' kursuna ait yıl sonu sergisi düzenlendi. Dikiş, nakış ve giyim kurslarında hazırlanan ürünlerin, sergilendiği yıl sonu sergisinin açılışı Ayvacık Kaymakamı Salih Sak gerçekleştirdi. Kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı. Tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Kaymakam Sak, katkılarından dolayı Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay'a el emeği göz nuru ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti. - ÇANAKKALE