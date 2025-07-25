AYTO, Üyelerine Temel İlk Yardım Eğitimi Verdi

AYTO, Üyelerine Temel İlk Yardım Eğitimi Verdi
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Aydın Ticaret Odası, üyelerinin ilk yardım konusundaki farkındalığını artırmak için düzenlediği eğitimde, acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğretti. Sağlık uzmanları tarafından verilen eğitimlerde soğukkanlılıkla hareket etmenin önemi vurgulandı.

Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerinin ilk yardım konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla Temel İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Eğitimde, kalp krizi, boğulma ve kanama gibi acil durumlarda uygulanması gereken doğru müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Sağlık alanında uzman eğitmenler tarafından verilen programda, katılımcılara acil durumlarda soğukkanlılıkla hareket etmenin ve doğru teknikleri uygulamanın önemi vurgulandı. AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, ilk yardım bilgisinin hayat kurtarıcı olabileceğini belirterek, bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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