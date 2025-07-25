AYTO, Üyelerine Temel İlk Yardım Eğitimi Verdi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), üyelerinin ilk yardım konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla Temel İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Eğitimde, kalp krizi, boğulma ve kanama gibi acil durumlarda uygulanması gereken doğru müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Sağlık alanında uzman eğitmenler tarafından verilen programda, katılımcılara acil durumlarda soğukkanlılıkla hareket etmenin ve doğru teknikleri uygulamanın önemi vurgulandı. AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, ilk yardım bilgisinin hayat kurtarıcı olabileceğini belirterek, bu tür eğitimlerin yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildirildi. - AYDIN