AYTO Kadın Girişimci Kurulu, Franchising Fuarı’nda Aydın’ı Temsil Etti

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimci Kurulu üyeleri, girişimcilik ve markalaşma alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösterilen 23. 'Bayim Olur Musun?' Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'na katılarak Aydın'ı temsil etti.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın girişimcilerin fuardaki varlığının iş dünyasındaki görünürlüklerini artırdığını ve yeni iş fırsatlarının kapısını araladığını vurguladı. Ülken, AYTO olarak girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Kadın üyelerimizin böylesi önemli bir fuara katılım sağlaması büyük önem taşıyor. Kurulumuzun ve üyelerimizin katkılarıyla girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen AYTO Kadın Girişimci Kuruluna ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN