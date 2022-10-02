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AYTO'da Başkan Ülken güven tazeledi

Yerel Haberler

AYTO'da Başkan Ülken güven tazeledi

Aydın Ticaret Odası'nda genel kurul heyecanı yaşandı, kurulda tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Hakan Ülken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın Ticaret Odası'nda genel kurul heyecanı yaşandı, kurulda tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Hakan Ülken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın genelinde 3 bin üyesi ile hizmet veren Aydın Ticaret Odası'nda (AYTO) genel kurul heyecanı yaşandı. Tek adaylı gidilen seçimlerde 17 Meslek Komitesi'nin üyelerini ve Yönetim Kurulu Başkanı belirlendi. Kurulda 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Hakan Ülken, başkanlığa aday gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, mevcut başkan Hakan Ülken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kendisine ve ekip arkadaşlarına güvenerek oy veren herkese teşekkür eden Başkan Ülken; "Bugün seçimlerimizi komitelerin tamamını kazanarak ve tarihte ilk tek listeli seçim olmasına rağmen 4 yıl öncesindeki oy sayısı ile tamamladık. Üyelerimizin ekibime ve odamıza olan gönül bağına ve bu büyük desteğe minnettarım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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