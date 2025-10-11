Haberler

AYSİAD Yeni Hizmet Binasını Açtı

AYSİAD Yeni Hizmet Binasını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD), 10. kuruluş yıldönümünde yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Fırat Barışık, yeni bina ile daha verimli çalışacaklarını açıkladı.

Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) düzenlenen törenle yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirirken Başkan Fırat Barışık; "Yeni binamızla daha verimli çalışacağız" dedi.

Aydın Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) 10. kuruluş yıldönümünde düzenlediği törenle yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Ata Mahallesi Toptan Gıda Çarşısı'ndaki yeni hizmet binasının kapılarını açan AYSİAD, üyelerine daha modern ve ferah bir ortam sunuyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan AYSİAD Başkanı Fırat Barışık, derneğin büyüyen üye yapısına dikkat çekerek, "AYSİAD oalrak 10'uncu yılımızda, üye sayımızın artmasıyla birlikte yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerimizi daha iyi ağırlayabilmek adına yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyduk. Konumu itibarıyla Efeler'de, ASTİS ve Gıda Çarşısı'nın ortak noktasında, otopark sorunu olmayan ve geniş toplantı salonuna sahip bu yeni binamızla daha verimli çalışacağız. Üyelerimizi ve misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek için böyle bir adım attık. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik içinde güçlü yarınlara diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilirken, Vali Canbolat ve protokol üyeleri yeni hizmet binasını gezdi. Aydınlı iş insanlarının bir araya geldi törende yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Canbolat ise "Yeni hizmet binasının şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Yargıtay'dan emsal karar: Aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil

Aldatıldığını ispat etmek isteyen kocanın yaptığı suç sayılmadı
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.